Es sollen weniger WEF-Buffets im Abfall landen

Während dem World Economic Forum (WEF) finden in den Davoser Hotels und Restaurants etliche kleinere Essenstreffen sowie grössere Bankette statt. Dabei wird längst nicht alles, was die jeweiligen Veranstalter dieser Anlässe an Speisen bestellt haben, auch tatsächlich verzehrt. Oft wird zu viel geordert. Dies mit dem bedenklichen Ergebnis, dass selbst hochwertigstes Essen nicht auf einem Teller landet, sondern als Abfall endet. Solcher Art von Lebensmittelverschwendung ist am WEF kein neues Phänomen, das als Foodwaste bekannte Problem hat am Jahrestreffen eine lange Negativtradition.