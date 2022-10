«Es scheint, dass kein Flecken dieser schönen Schweiz unberührt ist»

Was ist Wildnis? Wie wild ist die Schweiz? Ist Wildnis gefährlich, und ist der Mensch ein Teil von ihr? Es sind oft sehr grundlegende Fragestellungen, auf die Linda Surber in den letzten Jahren Antworten gesucht hat. Was sie dabei herausgefunden hat, findet sich nun zwischen zwei Buchdeckeln: im neuen Band «Unwegsam», herausgegeben in Eigenregie und mit einer geschickten Hand für die visuelle Gestaltung. Was nicht von ungefähr kommt, denn die Autorin ist nicht nur Fotografin, sie hat auch visuelle Kommunikation studiert.