Es kommt ihr immer noch vor wie ein Film

«Ласкаво просимо» «Laskavo prosymo» oder «Willkommen» auf Ukrainisch, sagt das Schild an der Küchentüre. So haben Catherine und Franz Schmidig Halyna aus Kiew am 4. April bei sich zu Hause in Näfels begrüsst. Catherine Schmidig hat das Schild in der letzten Minute vor der Fahrt nach Ziegelbrücke gemalt und dann Halyna dort am Bahnhof abgeholt. «Mit Catherine habe ich eine wahre Freundin gefunden», erzählt Halyna, die nur mit ihrem Vornamen in der Zeitung erscheinen möchte, sieben Wochen später bei Schmidigs in der Stube.