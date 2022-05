Der Rahmen könnte kaum würdiger sein. Im herrschaftlichen Kulturhaus Rosengarten im Herzen von Grüsch wird auf mehreren Stockwerken die regionale Geschichte sicht- und erlebbar gemacht. In diesen Räumen wird nun auch der Nachlass von Andrea Vogel, dem am 30. Juni 2021 infolge eines Krebsleidens verstorbenen Grüscher Extrembergsteigers, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. «Es ist, als käme Andrea wieder nach Hause», sagte Hans Sprecher, Präsident der Stiftung Rosengarten, am Samstagnachmittag bei der feierlichen Übergabe des Nachlasses.