Es gibt viele gute Gründe für ein Tourismusstudium

Die verschiedenen Studienvarianten

Das Tourismusstudium an der HFT Graubünden bietet den Studierenden ein hohes Mass an Flexibilität. Durch die beiden Studienvarianten, inkl. /exkl. Praktikumsjahr oder mit Saisonstellen Sommer und Winter, ist das Studium sehr praxisorientiert. Doch welches Modell bietet welche Vorteile?

Danielle Rechter, Studentin im 1. Studienjahr, Saisonmodell: «Ich habe das Saisonmodell gewählt, da ich bereits einige Jahre berufstätig bin. Daher konnte ich mir weniger vorstellen, ein ganzes Jahr die «Schulbank zu drücken». So habe ich die Möglichkeit etwas konzentriert zu lernen, aber auch dem Ausgleich der gewohnten Arbeit nachzugehen.»

Milena Camichel, Studentin im 1. Studienjahr, Praktikumsmodell: «Ich habe die Praktikumsvariante gewählt, weil man nach dem ersten Jahr die Basis gelernt hat und dies in der Praxis umsetzen kann, was ich sehr spannend finde. Auch wird ein Einstieg bzw. ein Einblick in das Berufsleben gegeben. Es ist sehr cool, dass ein grosses Spektrum an verschiedensten Praktikumsstellen – egal, ob im Marketing, Eventmanagement oder Tourismus – geboten wird.»