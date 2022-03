«Es gibt viele Baustellen»

Mit Kritik an der Davoser Tourismusorganisation hielt er in der Vergangenheit nicht zurück. Diese sei personell zu gross aufgestellt, zu schwerfällig, es müsse mehr laufen. Solche und ähnliche Äusserungen waren von Toni Morosani des Öfteren zu hören. Seit dem 1. Januar steht der 52-Jährige selbst an der Spitze der Davos-Destinations-Organisation. Mit 117 von 183 gültigen Stimmen hatten ihn die Genossenschafterinnen und Genossenschafter im vergangenen November zum Nachfolger von Paul Petzold (72) gewählt. Morosani war bereits 2019 in den Verwaltungsrat gewählt worden.