Es gibt nichts zu verlieren

Das Gesundheitswesen ist in jeder Hinsicht heikler als jede andere Branche. Einerseits, weil niemand davor gefeit ist, mit ihm in Kontakt zu kommen, und andererseits, weil sich in diesem Gebiet Fehler kaum nachweisen lassen. Anders als beim Sanitärinstallateur, der so oft wiederkommen muss, bis die tropfende Leitung nicht mehr tropft, können falsche Behandlungen im Gesundheitswesen zu bedeutend weitreichenderen Konsequenzen in körperlicher und psychischer Hinsicht führen.