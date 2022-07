Es geht um die Gesundheit

Die Coronafallzahlen in Graubünden steigen, wie in allen anderen Kantonen auch, rasant an. Das zeigt ein Blick auf die wenigen noch verfügbaren Zahlen zur Entwicklung im Kanton. In der Zeitspanne vom 14. Juni bis zum 27. Juni registrierte das Gesundheitsamt insgesamt 1039 Fälle. Rund 500 mehr als knapp einen Monat zuvor. Allerdings dürfte die Dunkelziffer noch um einiges höher liegen. Die aktuellen Infektionszahlen werden erst in den nächsten Tagen wieder aktualisiert.