«Es bleibt bei der Glasflasche»

Bis jetzt rechnet Fromm mit einer guten Ernte. Doch das Wetter bringe immer wieder Gefahren mit sich. Gerade bei hohen Temperaturen gibt es häufiger Gewitter und die Hagelgefahr steigt an. «Hagel wäre für die Ernte verheerend und könnte einen extremen Einfluss auf die Qualität haben.» Fromm prognostiziert zudem eine frühe Weinlese. So werde man in diesem Jahr bestimmt etwa 10 bis 14 Tage früher die Trauben lesen als im Vorjahr. Das liege am warmen Frühling.