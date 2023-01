Winterlager für krebsbetroffene Kinder und Jugendliche in Laax

Spannung und Vorfreude waren allen Kindern deutlich anzusehen, als sie am Montag in Laax angekommen sind, wie die Krebsliga Graubünden vermeldet. Nach der Begrüssung und den ersten Informationen durften die Zimmer bezogen werden und die Begeisterung sei gross gewesen, denn das Lager finde erstmalig in der Gruppenunterkunft «Casa Caltgera» in Laax statt. 19 krebsbetroffene Kinder im Alter von 8 bis 15 Jahren sind mit dabei.

«Überall stehen das gemeinsame Erlebnis und der Spass im Vordergrund.» – Zitiert aus Medienmitteilung, Krebsliga Graubünden

Wie es weiter heisst, beinhaltet das Tagesprogramm der Lagerwoche diverse Aussenaktivitäten, bei denen es aber nicht um das Erlernen einer Sportart oder um sportliche Höchstleistungen, sondern um das Ausprobieren und Kennenlernen geht. «Überall stehen das gemeinsame Erlebnis und der Spass im Vordergrund», so die Krebsliga. Die einzelnen Programminhalte werden jeweils von einem zusammengestellten Lagerleitungsteam und medizinischem Fachpersonal begleitet und betreut. Das Winterlager dauert noch bis am 7. Januar. (red)