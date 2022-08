Erlebnisreiche Tage für Kinder in Rapperswil-Jona

von Gabi Corvi

Heute Freitag geht es noch einmal hoch zu und her in und rund um das evangelische Kirchenzentrum Jona (EZJ). Königlich soll es zum Abschluss der Erlebnistage werden – im wahrsten Sinne des Wortes. David wird zum König gekrönt und so steht im actionreichen Programm des heutigen Tages insbesondere der «Kampf um die Krone» und das gleichermassen beliebte wie legendäre Geländespiel im Fokus der Aufmerksamkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.