Das bietet der Zirkus Knie für Familien

Mitten in der Bündner Berglandschaft steht ein Zelt. Zumindest ein erster Teil davon. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 17 verschiedenen Nationen hämmern an diesem Märzmittag Pfähle in den Boden, spannen Seile und platzieren erste Wohnwagen. Trotz Kälte und Regen läuft der Aufbau seit Montag auf Hochtouren. Der Zirkus Knie ist in Chur eingetroffen.