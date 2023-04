Historic RhB hat Grund zu feiern

Dieses Jahr feiert Historic RhB sein 20-jähriges Jubiläum. Dies soll am Wochenende vom 10. und 11. Juni mit einem grossen Fest in Bergün gefeiert werden. Die sieben Vereine und zwei Stiftungen, welche dem Dachverband angehören, werden in einem «Historic RhB Dörfli» ihre Tätigkeiten vorstellen. Zahlreiche Extrafahrten mit historischem Rollmaterial, Eintritt ins Bahnmuseum Albula, musikalische Unterhaltung, Spiel und Spass für Kinder sowie Kulinarik sollen das Programm abrunden, so die Verantwortlichen. Als Höhepunkt dürfen die Bahnfans die Vernissage der neusten Ausgabe der «Bündner Kulturbahn» an diesem Wochenende erwarten.