Erfolgreich zertifiziert

Die Absolventinnen und der Absolvent des Bündner Zertifikatskurses gehören zu den Ersten in der Schweiz, die ein Zertifikat der Bibliosuisse erhalten haben. Laut einer Mitteilung des Kantons sind sie in Graubünden die Einzigen, die über ein solches Zertifikat verfügen. Der Bündner Zertifikatskurs ist der Nachfolger des SAB-Grundkurses, der überarbeitet und inhaltlich an die aktuellen Entwicklungen im Bereich öffentliche Bibliotheken angepasst wurde. 85 Personen haben den Bündner SAB-Grundkurs in den letzten zehn Jahren erfolgreich abgeschlossen.