Glarner Businesspilot sagt: «Ich arbeite im schönsten Büro der Welt»

Es holpert. Je weiter Daniel Müller den Leistungshebel nach vorne drückt, desto lauter wird es im engen Cockpit. Es dauert nicht lange, bis Müller mit 200 Stundenkilometern im Businessjet über die Molliser Piste rast, ehe er in einen steilen Steigflug übergeht. In 25 Minuten wird der Flieger in Stuttgart landen und nach einer kurzen Pause zurück ins Glarnerland fliegen. Auf der Höhe von Näfels fliegt der Jet schon etwa 500 Meter hoch, wodurch das Molliser Dorfschulhaus so klein wirkt, als stehe es im Swissminiature.