Aus dem Schanfigg an Kenias Nordküste

Die Temperaturen an der Ostküste Kenias sind gesunken. In weiten Teilen Ostafrikas hat damit die lang erwartete Regenzeit begonnen. Während die Einheimischen teilweise dicke Jacken und warme Kopfbedeckungen tragen, steht dem Bündner Lorenz Schwarz dennoch der Schweiss auf der Stirn. «Anstatt 35 Grad sind es jetzt nur noch 28 Grad», sagt der 54-Jährige. Es sei vor allem die hohe Luftfeuchtigkeit von über 90 Prozent, die Schwarz zu schaffen macht. Nach über vier Jahren in Kenia habe er sich daran aber gewöhnt.