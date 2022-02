Entwarnung für Engadiner Seen

Untersucht wurde auch das Trinkwasser. Auch dort wurden Spuren von PFAS gefunden. Die Werte liegen aber deutlich unter den zulässigen Höchstwerten des Bundes und der EU. Das Trinkwasser im Oberengadin stellt gemäss Mitteilung also kein Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung dar. Auch in 35 untersuchten Wasserproben aus verschiedenen Tiefen der Seen konnte PFAS nachgewiesen werden. Die Konzentrationen liegen in der gleichen Grössenordnung wie Messungen aus anderen Schweizer Seen. Sie sind somit sehr gering.