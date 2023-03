Neuer Rekord an Blutstammzellspenden in Graubünden

Von der Registrierung bis zur Spende



Um sich als Blutstammzellspenderin oder -spender zu registrieren, muss man als Allererstes einen medizinischen Fragebogen auf der Internetseite blutstammzellspende.ch ausfüllen. So kann geprüft werden, ob man überhaupt die Kriterien für eine Spende erfüllt. Nachdem man alle Fragen beantwortet hat, bekommt man innerhalb von ein bis zwei Wochen ein Testset zur Bestimmung der Gewebemerkmale per Post nach Hause geschickt. «Der Test funktioniert so, dass man mit einem Wattestäbchen einen Wangenabstrich machen muss», erklärt Ruth Seidlitz vom Blutspendedienst Graubünden. Anschliessend schickt man die Speichelprobe wieder zurück an die Blutspende SRK Schweiz. In der Regel dauert die Typisierung der Gewebemerkmale zwei bis drei Monate. Sobald die Laboranalysen abgeschlossen sind, ist man Teil vom Schweizer Blutstammzellspenderregister und steht Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt für eine Blutstammzellspende zur Verfügung. Allerdings kommt es nur sehr selten zum Match zwischen Patient und Spenderin. Es kann also gut sein, dass man lange Zeit keine oder sogar nie eine Spendenanfrage bekommt. «Ich beispielsweise kam noch nie für eine Spende infrage, und ich bin seit 30 Jahren registriert», so Seidlitz. Falls die Gewebemerkmale mit denen einer erkrankten Person übereinstimmen, erhält man eine Anfrage, ob man noch immer bereit ist, seine Blutstammzellen zu spenden. Falls man sich für eine Spende entscheidet, wird mittels Blutentnahme in einem Blutspendezentrum eine Kontrolltypisierung gemacht, um die Gewebetypisierung vom Stäbchentest zu bestätigen.Blutstammzellen können auf zwei verschiedene Arten gespendet werden – über die periphere Entnahme via Armvenen oder mittels einer operativen Entnahme aus dem Knochenmark im Beckenkamm. Gemäss Blutspende SRK Schweiz erfolgen heute 80 Prozent der Spenden peripher. Eine Operation sei nur selten nötig. (jag)