Entgegen dem Trend

Wer eine Anstellung als Hilfspflegerin oder als Hilfspfleger auf der Notfallstation des Kantonsspitals Graubünden erhält, wird neu in der Lohnklasse 5 statt 6 eingeteilt. Es gibt also weniger Lohn. Aus Gründen der Harmonisierung und der Gerechtigkeit, sagt die Spitalleitung. Weil Hilfskräfte auf anderen Stationen jetzt schon in der tieferen Klasse eingestuft seien. Dies kann man verstehen oder nicht. Fakt ist, wäre ein internes Protokoll des Pflegedienstes nicht bei der «Südostschweiz» gelandet, hätte niemand davon erfahren. Weder die Öffentlichkeit noch die Sozialpartner.