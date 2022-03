Engadiner bietet Flüchtenden sein Haus an

Verzweifelte Mütter mit ihren Kindern, die auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine sind. Alte Leute, die nur das Notwendigste in ein paar Einkaufstaschen gepackt haben und irgendwo in einer Zwischenstation warten. Junge Menschen, die plötzlich keine Perspektive mehr sehen. Solche Bilder und Geschichten bewegen die Menschen seit einer Woche auf der ganzen Welt. Auch Marco Rominger ist zutiefst davon betroffen, was derzeit mit der ukrainischen Bevölkerung geschieht. Rominger stammt aus dem Engadin, lebt aber mit seiner Frau in einem Häuschen in Castasegna im Bergell.