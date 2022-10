Ems-Chemie – Weltweit führend in Innovation und Nachhaltigkeit

Das Unternehmen ist heute mit 25 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 16 Ländern vertreten – Am Hauptsitz in Domat/Ems im Bündner Rheintal befindet sich aber das Herzstück der Forschung, Entwicklung sowie die ganz grossen Produktionsanlagen: Ganz nach dem Credo «Aus der Region, für die Region».

Dort wird nicht nur getüftelt, sondern auch laufend ausgebaut. Aktuell werden Ausbauinvestitionen von über 300 Millionen Franken am Standort Domat/Ems realisiert. Die Kapazitäten werden damit bedeutend erhöht, um der steigenden Nachfrage Stand zu halten. Mit dem Ausbauschritt setzt die Ems-Chemie aber auch bewusst auf ganz neue Verfahren, welche den Energieverbrauch halbieren und viel weniger überbaute Fläche benötigen. Heute die Fachkräfte von Morgen ausbilden Mit über 140 eigenen Lernenden ist die Ems- Chemie historisch der grösste private Lehrbetrieb im Kanton Graubünden und bildet so einen wesentlichen Anteil der Fachkräfte von Morgen aus. Zudem gewährleistet EMS noch für über 100 Lernenden von Drittbetrieben die Ausbildung und leistet damit einen wesentlichen Beitrag für die Fachkräfte in der Region. Im August 2022 hiess das Unternehmen in Domat/Ems wiederum 40 neue Lernende willkommen und bereitet sie seither auf ihre berufliche Zukunft vor. Jährlich werden über fünf Millionen Franken in die Ausbildung der Lernenden investiert. Mit den Programmen Moveit und der Mobilen Berufslehre wird den Lernenden eine einzigartige Möglichkeit geboten, bereits während der Lehre im Ausland zu arbeiten und dort wertvolle internationale Erfahrung zu sammeln. Die Ems-Chemie unterstützt aktuell zudem auch Lehrstellensuchende, welche noch keine Anschlusslösung haben. So können sich auch jetzt noch Schülerinnen und Schüler für eine Lehrstelle 2022 bewerben. Zusammen in die Zukunft blicken Die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden ist ein wichtiges Anliegen: Mitarbeitende, welche ihre Karriere durch Weiterbildungen weiterbringen möchten, werden vom Unternehmen dabei in finanzieller oder zeitlicher Sicht unterstützt. Die Praxiserfahrung in Kombination mit einer Weiterbildung ermöglicht die schulische sowie berufliche Weiterentwicklung. Stets im Wandel der Zeit Die Welt der Hochleistungspolymere ist im stetigen Wandel: Neue Möglichkeiten der Produktion, sei es im Bereich der Automatisation oder Nachhaltigkeit, halten die Branche auf Trab. Die Ems-Chemie geht mit dem Wandel der Zeit und passt sich den neuen Möglichkeiten an. Dies macht das Unternehmen zu einem attraktiven Arbeitgeber für Fachkräfte aus den Bereichen Kunststoff- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau und Chemie. Innovation wird nicht nur grossgeschrieben, sondern aktiv gefördert. Die Ausbauinvestition von über 300 Millionen Franken in den nächsten Jahren ist ein weiterer Schritt der Ems-Chemie in Richtung Innovation, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Führend in der Energieeffizienz Nicht nur im Bereich Ausbildung ist die Ems-Chemie um Nachhaltigkeit bemüht: Das Unternehmen bezieht die Energie vom grössten Biomassekraftwerk Mitteleuropas und aus Wasserstrom. Durch Optimierungsmassnahmen konnte der Energieverbrauch in den letzten 20 Jahren um rund 50% und der Wasserverbrauch sogar um mehr als 60% reduziert werden. Dank diesen und noch vielen weiteren Bemühungen schaffte es die Ems-Chemie, bereits heute weltweit und an jedem Standort CO2-negativ zu sein, und nimmt damit international eine führende Rolle unter den Industriefirmen ein. Gesellschaftliche Verantwortung Die Bestrebungen im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz, die gemeinnützige Arbeit der Lernenden im Rahmen des Lehrlingslagers, der Einsatz der Betriebsfeuerwehr in umkreisenden Gemeinden sowie die Unterstützung von zahlreichen sozialen und kulturellen Projekten zeigen, dass die Ems-Chemie auch gesellschaftlich Verantwortung übernimmt. Mit diesem grossen Engagement bekennt sich die Ems-Chemie nachhaltig für die Region und ihren Heimatort Graubünden. Innovation und Nachhaltigkeit – das ist die Ems-Chemie als Arbeitgeber.