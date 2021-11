Empörender Trotz

Seit dem 13. September gilt schweizweit die Zertifikatspflicht im Innern von Restaurants, Bars sowie Freizeit-, Unterhaltungs- und Sporteinrichtungen. Personen, die nicht geimpft, genesen oder getestet sind, sollten demnach keinen Zutritt zu diesen Institutionen erhalten. In den meisten Betrieben funktioniert die Regelung gut. In Fitnesscentern, Museen oder Kinos wird das Zertifikat beispielsweise direkt am Eingang überprüft.