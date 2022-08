Eine Wohngemeinschaft der unkonventionellen Art entsteht

Mit dem Projekt «Gemeinschaftswohnen Graubünden» erfüllt sich Ingrid Thönen aus Zillis einen lange gehegten Wunsch. Fundament für das Vorhaben bilden eine Vereinsgründung und jede Menge pflegerische Erfahrung. Das Dach erhebt sich über einer Wohnung mit fünf Zimmern an der Tittwiesenstrasse 12 in Chur. Was zwischen das Unten und das Oben kommt, hängt weitgehend von den Menschen ab, die hier einziehen werden.