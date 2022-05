Eine Tonne Kristall in der Stadtbibliothek

Vor knapp 20 Jahren haben die beiden Strahler Michael Flepp und Alois Derungs die ausgestellte Kristallgruppe zusammen mit einem weiteren Edelstein auf dem Péz Regina in der Val Lumnezia entdeckt. Nach einigen Ausstellungen in Europa sei eine der beiden Kristallgruppen der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) übergeben worden, die andere der Casa d’Angel in Lumbrein. Die SKKG organisiere nun die Rückreise von dem Prachtstück ins Heimattal, damit die beiden Kristallgruppen wieder vereint ausgestellt werden können, teilt die Stadtbibliothek mit.