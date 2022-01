Eine Spurensuche in den Zeiten des Schwarzen Todes 

Die Kirche Sogn Pieder am Fusse der Tuma Casté war die erste Pfarrkirche von Domat/Ems. Sie wurde anno 774, zur Zeit Karls des Grossen, erbaut. Aber erst in der Mitte der 1970er-Jahre entdeckten Bündner Archäologen, was wirklich hinter der schlichten Schönheit steckt. Die Kapelle Sogn Pieder ist der bauliche Rest eines karolingischen Mönchshofs: ein Wohntrakt mit Küche, Backraum, Versammlungs- und Speiseraum sowie zugehörige Gräber der Anwohner. Unter dieser Anlage fanden sich schliesslich noch die Reste eines prunkvoll ausgestatteten, zweistöckigen Herrenhofs aus dem 7. Jahrhundert.