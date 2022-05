Eine Offensive für die Allgemeinmedizin

Im Kanton gehen die Hausärztinnen und Hausärzte aus. Denn gemäss Mitteilung des Kantonsspitals Graubünden wird in den nächsten Jahren etwa rund ein Drittel der im Kanton tätigen Hausärztinnen und Hausärzten pensioniert. Schon heute gibt es aus diesem Grund die beiden kantonal geförderten Projekte Hausarztkurrikulum und Capricorn, die einem Mangel an Allgemeinmedizinern entgegenwirken soll. Diese beiden Projekte will das Kantonsspital Graubünden in enger Zusammenarbeit mit dem Ärztewerk Grisomed und dem Bündner Ärzteverein nun zusammenführen und erweitern. Ein entsprechendes Konzept wurde bereits erarbeitet, wie es heisst.