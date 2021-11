Eine neue Lösung für die Oberstufe Scuol

Die Gemeinde Scuol ist in der komfortablen Lage gleich zwei Oberstufenschulen zu haben, eine in Scuol und eine in Sent. Laut Fusionsvertrag ist die Gemeinde gesetzlich verpflichtet, die Schulstandorte in den Fraktionen zu erhalten. Der Schulrat von Scuol muss sich aktuell mit einer herausfordernden Situation auseinandersetzen: In Sent sind die Schülerzahlen zu tief, in Scuol zu hoch. Deswegen sollen ab dem nächsten Schuljahr die Schülerinnen und Schüler der ersten Oberstufe auf die zwei Schulstandorte verteilt werden.