Eine Lastwagenladung voller Mitgefühl

Viele Menschen in der Schweiz leisten der durch den russischen Angriffskrieg in Not geratenen ukrainischen Bevölkerung Hilfe. Jeder auf seine Weise, mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Monika Kesselring fährt beruflich seit vielen Jahren einen Truck. Mit ihrem 32-Tönner transportiert die 55-Jährige im Alltag Früchte und Gemüse. Ihr gehört die Früchte Waser Davos GmbH, die vor allem Kunden der Hotel- und Gastrobranche beliefert. Kesselring war schon auf vielen Strassen Europas unterwegs.