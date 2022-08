Eine Köstlichkeit aus Übersee wächst im Lugnez heran

Truthähne sieht man hierzulande meist in amerikanischen Filmen. Gerupft und gebraten an einem Stück auf den Teller, darf der Truthahn an Thanksgiving natürlich nicht fehlen. In der Schweiz ist diese Tradition weniger verbreitet. Jedoch bekommt man auch hier Truthähne zu Gesicht, beispielsweise in der Val Lumnezia und das sogar in lebendiger Form.