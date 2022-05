Eine Kampfwahl ohne richtigen Wahlkampf

Drei Wochen noch, dann entscheidet die Stimmbevölkerung von St. Moritz, wer die nächsten vier Jahre an der Spitze der Gemeinde stehen soll: Christian Jott Jenny (bisher, parteilos) oder Martin Binkert (neu, Die Mitte). Während Binkert bereits im vergangenen November seine Kandidatur bekannt gegeben hatte, verkündete Jenny erst am 12. April, dass er sich zu einer Wiederwahl stellt. Seit diesem Tag hängen auch Wahlplakate von Jenny mit dem Slogan: «Wählt wieder vorausschauend». Das Konterfei von Binkert sucht man hingegen vergebens an den Mauern und in Schaufenstern von St. Moritz.