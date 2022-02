Eine Interessengemeinschaft ist Feuer und Flamme fürs «Belfort»

Kein geöffnetes Restaurant mehr in Alvaneu Dorf? Das kann es nicht sein, haben sich Ein- und Zweitheimische aus dem Ort gesagt – und eine spezielle Aktion lanciert. Als Interessengemeinschaft (IG) «Feuer und Flamme fürs ‘Belfort’» haben sie den Kontakt mit dem «Belfort»-Besitzerpaar Markus und Emma Beer gesucht. Sie, die früheren Wirtsleute des bekannten Alvaneuer Hotel-Restaurants, hatten ihren Betrieb aus Pensionierungsgründen im Jahr 2017 an Pächter übergeben – und diese Pächter haben nun per Ende Januar 2022 das «Belfort» vorzeitig wieder verlassen.