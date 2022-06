Eine heisse Welle, die sich niemand herbei gesehnt hat

Die ehemalige Corona-Taskforce-Chefin Tanja Stadler rechnet mit über einer Million infizierten Menschen in der Schweiz. Rund 15 Prozent würden sich in dieser aktuellen Welle infizieren, sagte sie kürzlich in einem Interview mit «Blick». Derzeit dürften es über 80’000 Neuansteckungen pro Woche sein, so Stadler. Die Dunkelziffer sei wohl noch um einiges höher. Davon geht auch die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnicki aus. «Die sogenannte Test-Positivitätsrate ist im Moment 40 Prozent, von allen getesteten Personen sind also 40 Prozent positiv.» Laut Weltgesundheitsorganisation müsse der Richtwert der Test-Positivitätsrate fünf Prozent sein, um zu wissen, wie viele Personen wirklich erkrankt seien.