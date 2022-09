Eine heisse Saison geht zu Ende

von Fiona Bugmann, Livia Jungo und Sarina von Weissenfluh

Seit Messbeginn im 1864 erlebten wir gemäss Meteo Schweiz dieses Jahr den zweitheissesten Sommer überhaupt. Nur im Jahr 2003 war die Durchschnittstemperatur noch höher gelegen. Damals wurde in Grono im Misox ein Rekord von 42 Grad gemessen. Diesen Sommer lag die höchste Temperatur bei 38 Grad im Juli in Genf. In Chur wurde die Höchsttemperatur von 36 Grad im Mai erreicht. Die hohen Temperaturen führten zu Trockenheit im ganzen Kanton. Auch auf die Bündner Badis hatten sie Auswirkungen.