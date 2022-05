Eine erstaunliche Waldbegehung

Wie ärgerlich! Ausgerechnet auf der Anreise zu einem entspannenden Kurs im Wald manövriere ich mein Auto bei einem Wendemanöver in ein Hindernis. Der Schaden hält sich zum Glück in bescheidenem Rahmen, der Ärger aber hallt nach. Doch jetzt stehe ich nun einmal da, in einer Gruppe von sieben Frauen, vor einer Abzweigung in den Wald im Giessenpark in Bad Ragaz. Ladina Menghini aus Chur wird uns Teilnehmerinnen an diesem Nachmittag in die Geheimnisse des Waldbadens einführen.