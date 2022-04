Eine Ausbildung mit Zukunft

Mit der Zunahme von E-Autos steigt auch der Bedarf an Ladestationen. Der Klimawandel treibt die Nachfrage an Photovoltaikanlagen in die Höhe und mit der Digitalisierung werden Gebäude immer vernetzter. All dies hat eines gemeinsam – wir brauchen mehr gut ausgebildete Elektrofachleute, die diese Systeme planen, installieren und betreuen. Mit einer Ausbildung in der Elektrobranche legen Schulabgängerinnen und -abgänger einen wichtigen ersten Grundstein für ihre Karriere und beschreiten damit den Weg in eine abwechslungsreiche Arbeitswelt mit spannenden Perspektiven.

Lehrberufe mit Abwechslung

In der Lehre zum/r Montage-Elektriker/in EFZ oder Elektroinstallateur/in EFZ wird den Lernenden nicht langweilig. Von Anfang an begleiten sie das Team zu Kundenaufträgen, führen schon früh selbstständig verschiedene Arbeiten aus und werden dabei intensiv von Geschäftsführer Andreas Handle und seinen Mitarbeitenden betreut.

Bei Elektro Rüegg in der Lenzerheide können sich Interessierte für zwei Lehrberufe entscheiden:

Elektroinstallateur/innen EFZ arbeiten hauptsächlich auf den Baustellen oder im Service- und Reparaturdienst bei den Kunden und Kundinnen vor Ort. Sind bestehende Anlagen umzubauen oder zu erweitern, überlegen sie sich verschiedene Lösungen, stimmen diese ab und planen die Ausführung so, dass allfällige Betriebsunterbrüche möglichst kurz sind. Installieren sie neue Geräte, erklären sie den Kundinnen und Kunden deren Bedienung und Funktion.

Montage-Elektriker/innen EFZ verlegen Rohre in Decken, Böden und Wänden von Rohbauten. Sie montieren Kabeltrassen, ziehen Kabel ein, verlegen Leitungen, montieren Schaltkästen und schliessen Apparate, Verteilanlagen und Geräte an. Ihre Arbeit ist sehr abwechslungsreich und die häufig wechselnden Arbeitsorte verlangen eine hohe Flexibilität.

Die Ausbildung in der Elektrobranche ist sehr vielfältig und abwechslungsreich. Sie richtet sich an interessierte junge Menschen, die handwerkliches Geschick, technisches Verständnis und Teamfähigkeit mitbringen. Bei vielen Projekten wird gemeinsam gearbeitet, wodurch auch der soziale Aspekt nicht zu kurz kommt. Die Arbeit im Team verbindet und der Zusammenhalt wird durch weitere gemeinsame Aktivitäten verstärkt. Mit einer abgeschlossenen Ausbildung in diesem Bereich bieten sich den jungen Berufsleuten viele spannende Chancen und abwechslungsreiche Arbeiten im Laufe ihrer zukünftigen Karriere.