Einblicke in eine erfolgreiche Wintersaison

Dass die Wintersaison auch weiterhin so positiv verläuft, darf man hoffen. Wie geht es den Mitarbeitenden in den touristischen Betrieben? Wie ist die Stimmung bei den Gästen? Die HFT Graubünden hat aktuelle Studierende an ihren Praxiseinsätzen befragt.

Anfang Dezember herrschte eine grosse Unsicherheit, wie wohl die bevorstehende Wintersaison aussehen könnte. Die Vorbereitungen bestanden zusätzlich darin, verschiedene Varianten zu durchdenken, denn die Pandemie verlangt nach flexiblen Plänen. Ständig müssen Prozesse überlegt, reflektiert und optimiert werden. Die Höhere Fachschule für Tourismus (HFT) Graubünden stellt seit jeher den Praxisbezug in den Fokus. Regelmässig in engem Kontakt mit ihren Studierenden wurden Statements zum Saisonstart eingeholt.

Nach den Festtagen lässt sich nun ein erster Rückblick wagen. Die Studierenden in der Studienvariante mit Saisonstellen arbeiten im Sommer und Winter in verschiedenen Betrieben und studieren in der Nebensaison an der HFT Graubünden in Samedan. Aktuell sind mehr als 50 Studierende am Puls des Tourismus tätig. Dies nicht nur in der Hotellerie oder in Tourismusorganisationen, sondern ebenso in Schneesportschulen, bei Bergbahnen, Event- und Reiseveranstaltern oder anderen Unternehmen der Tourismus- und Freizeitbranche.

Gäste sind vorsichtig entspannt

Hat sich das Gästeverhalten seit Beginn der Pandemie verändert? Salome Purschke, Studentin im dritten Jahr, arbeitet diese Wintersaison im Kongress Hotel Davos. Sie beschreibt Ihre Erfahrung wie folgt: «Die Gäste hatten Freude, endlich wieder etwas Abwechslung zu haben, obwohl einige in der aktuellen Situation immer noch vorsichtig agieren. Auffällig ist aber, dass das Verständnis gegenüber touristischen Betrieben gewachsen ist, denn es weiss ja niemand, wie es weitergeht.» Auch Jasmin Egli, welche bereits ihre dritte Wintersaison in der Schweizer Schneesportschule Samnaun arbeitet, empfindet die Stimmung als sehr gelassen. «Die Gäste sind sich über potentiellen Gefahren einer Ansteckung bewusst, haben jedoch nicht mehr so viel Angst wie im vergangenen Jahr. Sie schätzen es sehr, dass sie wieder reisen dürfen, verwöhnt werden, die frische Bergluft geniessen und die Natur erkunden können.»

Das eigene Land entdeckt und sich begeistern lassen

In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Gästestruktur in der Schweiz stark verändert. Ausländische Gäste blieben im 2021 grösstenteils aus, was besonders Destinationen und Betriebe zu spüren bekamen, die sehr international ausgerichtet waren. Die Schweizer Gäste haben ihr Heimatland neu entdeckt. Viele Betriebe konnten bereits im 2020 neue Schweizer Gäste gewinnen. Und so reisten während der Festtage dieses Jahres etliche erneut in die Bergregionen. «Im vergangenen Winter durften wir viele neue Gäste in Samnaun begrüssen. Ausserordentlich erfreut waren wir, dass ein Grossteil davon auch heuer ihre Ferien wieder bei uns verbracht haben», so Jasmin Egli. «Spannend ist auch die grosse Nachfrage nach Gruppenskiunterricht: Viele Kinder, aber auch Erwachsene, haben die Übung im Skifahren verloren und haben dies dieses Jahr auf den Pisten fleissig nachgeholt.»