Ein wichtiger Meilenstein für die Reithalle St. Moritz ist erreicht

Die Reithalle ist das Herzensprojekt des Gemeindepräsidenten Christian Jott Jenny. Umso mehr freut es ihn, dass es ausgerechnet für dieses Vorhaben gut aussieht. «Es gibt aktuell kein Projekt in St. Moritz, das so detailliert erarbeitet ist wie die Reithalle», sagt er. Die Reithalle sei «auf einem sensationellen Weg». Am 26. September des vergangenen Jahres hatte das St. Moritzer Stimmvolk dem Kredit für die Projektierung einer Sanierung und Neunutzung der Reithalle zugestimmt.