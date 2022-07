Ein Weltrekordversuch, der Mythos vom Chalet und ein Millionero

Die Gleitschirmpiloten Silas Mathis, Luzi Schoch und Aaron Mathis (v.l.) betreiben voller Hingabe Hike and Fly, eine neue Art des Gleitschirmfliegens. Im September wollen sie dies an den Schweizer Meisterschaften im heimischen Prättigau in Fanas beweisen.

Bild Olivia Aebli-Item