Ein weiteres Highlight in der neuen Saunawelt der Tamina Therme Bad Ragaz

Alles für die Gäste

Die Tamina Therme Bad Ragaz hat sich voll und ganz den drei Standbeinen Gesundheit, Vielfalt und Erlebnis verschrieben. Dabei stehen die Gesunderhaltung und Gesundwerdung sowie die Emotionen der Gäste im Mittelpunkt.

Um das alles möglich zu machen, ist es wichtig, sich stets weiterzuentwickeln. Rund 2.3 Millionen Franken wurden im vergangenen Jahr in den Neu- und Umbau der neuen Saunawelt investiert. Die Saunagäste sollen in der neuen Saunawelt eine wertvolle Auszeit vom Alltag erleben können. Mit diesem Umbau wurde die Tamina Therme ihrer Position als Marktführer in der Schweiz gerecht.

Mittlerweile ist die neue Saunawelt für die atemberaubende Architektur, für ihre einzigartige Aufguss-Philosophie sowie die Kompetenz des Aufguss-Teams bekannt. Weniger bekannt ist jedoch noch das neue aus Lettland stammende Pirts Gruppen-Ritual, bei welchem die Gäste die magische Berührung der Natur erleben und echte lettische Pirts-Luft schnuppern.