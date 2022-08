Ein Trio, das auffällt und für ein Lächeln sorgt

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Geschichten aus dem Leben den Weg in die Zeitung finden. Entdeckt in den sozialen Medien, zugetragen von Freunden oder Familienmitgliedern oder schlicht aus Zufall. Diejenige von Nala und Joy ist den «Glarner Nachrichten» aber sprichwörtlich über den Weg gelaufen, auf ihren täglichen Spaziergängen in Ennenda.