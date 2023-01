Weltbekannter Astronaut hilft am WEF der Ukraine

Dieser Mann besitzt Charakter und hat ein grosses Herz. Vergangenen November besuchte Scott Kelly eine Kinderklinik in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Dort sprach er den jüngsten, den wehrlosesten Opfern des russischen Angriffskrieges Mut zu. Er erzählte ihnen von seinem Leben, seinen Abenteuern und entführte sie für kurze Zeit in eine andere, in eine friedliche Welt; den Weltraum. Insgesamt vier Raumflüge hat der heute 58-jährige Amerikaner absolviert. Zwei Mal war er an Bord des Space Shuttle, 2002 als Kommandant.