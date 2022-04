Ein spätes Klassentreffen und was daraus werden kann

Auch wenn man ihn selbst seit Jahrzehnten nur noch sporadisch in Thusis antrifft: In seinem Daheim an der Via Stefano Franscini in Locarno ist die Gemeinde am Fuss des Piz Beverin, der Ort, an dem er vor 79 Jahren geboren wurde, sehr präsent. Mit ihrer ganzen Verkehrs- und Tourismusgeschichte an der Reiseroute von Chur bis Bellinzona. 4000 bis 5000 Dokumente aller Art hat Rudolf Hürlimann über Thusis gesammelt, seit er vor bald 50 Jahren zufällig auf einen Brief gestossen ist, adressiert an die Thusner Firma Hans Dönier. «Damit hat alles angefangen», erinnert sich Hürlimann.