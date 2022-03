Ein Reisecar mit 47 Flüchtenden und einem Hund auf dem Weg ins Prättigau 

Claudio Eugster und Rosmarie Christoffel sind am Sonntagmorgen um 3 Uhr in Landquart mit ihrem Reisecar Richtung polnisch-ukrainischer Grenze gestartet. Mit dabei haben sie Esswaren, Hygieneprodukte sowie Autokindersitze. Um 21.30 Uhr schreiben Eugster und Christoffel eine Whatsapp-Nachricht: «Sind gut in Przemysl angekommen. Gute Nacht.» Am Montag um 11 Uhr dann: Zusammen mit ihrer Kontaktperson würden sie schauen, wer mitkommen wolle. «Die ersten Familien sind schon im Bus.» Ein paar Stunden später: «Der Bus füllt sich immer mehr.» Und später am Nachmittag dies: «47 Personen und ein Hund sind auf der Rückfahrt in die Schweiz.»