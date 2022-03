Ein neues Gefühl der Schwerelosigkeit

Ende Februar konnte das neu sanierte Therapiebad der Stiftung Scalottas in Scharans mit einer ersten Therapieeinheit für Menschen mit Behinderung eingeweiht werden. Nach über 45 Jahren entsprachen die technischen und baulichen Anlagen nicht mehr den heutigen Anforderungen und Vorschriften, wie die Stiftung Scalottas in einer Mitteilung schreibt. Eine Sanierung des Therapiebades sei also unumgänglich gewesen.