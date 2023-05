Die Waldwirtschaft «Uschenriet» geht wieder auf

Wie die Gemeinde Glarus meldet, ist der 37-jährige Restaurantfachmann Hahn seit 16 Jahren in der Gemeinde Glarus sesshaft und kennt das Glarnerland gut. «Hier kennt man mich vor allem aus dem ‘Schützenhaus’ in Glarus», sagt Hahn zu den «Glarner Nachrichten». Von 2007 bis 2013 sei das Stadtglarner Restaurant seine erste Arbeitsstation in der Schweiz gewesen.