Ein mobiler Pumptrack für die Kinder in Haldenstein

Vom 30. Juni bis 25. Juli müsse der Pumptrack kurzzeitig auf die Quaderwiese an den Kinderspieltag nach Chur versetzt werden. «Die Planung zur Verlegung des Pumptracks war sehr spontan. Wir wollten den Kindern und Jugendlichen aus Haldenstein eine Spielmöglichkeit bieten», sagt Peter Bänziger, Leiter Sport der Stadt Chur in der Medienmitteilung. Der Termin für den Kinderspieltag sei schon länger geplant gewesen, deshalb sei das Hin und Her leider nicht zu vermeiden. Der Pumptrack ist öffentlich zugänglich. Es gelten die allgemeinen Ruhezeiten gemäss Polizeigesetz der Stadt Chur. (red)