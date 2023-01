Feuerwehrnacht: Von brennenden Tannen bis zur Katzenrettung

Es war genau vor 365 Tagen, als die Feuerwehr Chur zu ihrem ersten Einsatz des Jahres ausrückte: Ein Vogel hatte sich in der Kletterpflanze einer Hauswand verheddert. «Mithilfe unserer langen Leiter konnten wir den Vogel befreien», erzählt Hansjörg Erni, Kommandant der Churer Feuerwehr im Hotel «Marsöl» in Chur. Mittels einer Powerpointpräsentation, gespickt mit Bildern von den 147 Einsätzen, führt Erni die an diesem Samstagabend versammelten freiwilligen Feuerwehrleute durchs vergangene Jahr.