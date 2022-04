Ein intensiver Winter in Graubünden neigt sich dem Ende zu

Ein Einsatz, welcher dem Mediensprecher besonders in Erinnerung blieb, ereignete sich vor ein paar Wochen in Laax. Eine junge Frau rutschte beim Wandern aus, stürzte und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Die aufgebotene Rega-Crew konnte aber wegen der sehr schlechten Wetterverhältnisse nicht bis ganz zur Unfallstelle fliegen und landete in der Nähe. Der Rega-Notarzt begab sich daraufhin zu Fuss zur Patientin. Sie war glücklicherweise in der Nähe einer Bergbahn. Man konnte daraufhin die Verunfallte mit vereinten Kräften im Bergessack, gesichert an der Gondel hängend, ins Tal transportieren.