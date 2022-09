Ein guter Morgen beginnt schon während der Nacht

Dauerbrenner Liforma Original

Als erfolgreicher Dauerbrenner hat sich dabei das durchdachte Naturbettsystem Liforma mit seinem vierlagigen Aufbau gezeigt. Als Basis des Systems dient der metallfreie Einlegerahmen, den es in verschiedenen Holzvarianten gibt und der in jedes Bett passt. Auf Wunsch gibt es jedoch auch motorenunterstützte Einlegerahmen oder solche mit Sitz- oder Beinhochstellung.

Die zweite Ebene, das Liforma-Federelement, passt sich jedem Körper perfekt an, unabhängig von Gewicht, Grösse und Anatomie und ist nicht einfach ein Lattenrost. Die Liegefläche mit ihren rund 40 Trimellen – das sind dreifach verleimte Holzstreifen – ist hochelastisch und stützt Hüfte, Schulter und Wirbelsäule des Schläfers/der Schläferin gleichermassen. Das über die gesamte Bettbreite, was einer intensiven Rückenmassage gleichkommt.

Weil eben jeder Mensch eine unterschiedliche Statur hat, sind auch die Anforderungen an den Matratzenkern – das dritte und weichmachende Element des Schlafsystems – unterschiedlicher Natur. «Grundsätzlich werden bei unseren Matratzen nur hochwertige, naturbelassene und keinesfalls synthethische Latexmatratzen angeboten», sagt Schlafberaterin Madlen Ebneter vom Hüsler Nest Center in Chur. Zusätzlich werden die Matratzen von einer Hülle umfasst, die es in diversen Ausführungen gibt.

Bleibt noch das Naturelement Nummer vier: die Auflage. Konstrukteur Hüsler war der erste, welcher die Wollauflage aus guten Gründen von der Matratze getrennt hat. So entfaltet sie u. a. optimal ihre feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. Ausserdem lässt sich die Auflage einfach auslüften und je nach Modell auch problemlos waschen.