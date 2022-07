Ein grosser Schritt für eine kleine Bärin

Während der Eingewöhnungsphase haben die Tierpfleger die Bärin als eher unsicher und zurückhaltend wahrgenommen. Deshalb musste Jamila noch etwas warten, bis sie die Aroser Natur erkunden durfte. Ihr Bruder Sam war bereits vor einer Woche das erste Mal in der Aussenanlage. «Jamila fühlte sich schnell bedroht und wirkte teilweise ängstlich. Weil wir nur wenig über die Vergangenheit der ehemaligen Zoobärin wissen, haben wir ihr deshalb noch etwas mehr Zeit gegeben und so einer Reizüberflutung vorgebeugt», erklärt Hans Schmid, wissenschaftlicher Leiter im Arosa Bärenland. Vier Pfoten Länderchefin Alexandra Mandoki ergänzt: «Dass sie nun ihre Unsicherheit hinter sich lassen konnte und so mutig die Aussenanlage erkundet, freut uns riesig.» Nicht nur im Pflegeteam ist die Begeisterung über diesen grossen Schritt zu spüren, auch die Besucher staunten über Jamila, wie es heisst.